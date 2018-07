Dømt for fyllekøyring

Ein mann frå Sunnmøre er dømt til fengsel i dagar for fyllekøyring. Mannen skal også ha mista kontroll over bilen, noko som gjorde at han køyrd inn i ein tunnelvegg. Ulukka førte til materielle skader. Mannen skal ifølgje dommen ha hatt ei promille på 2, 16 etter ulykka. I tillegg til fengselsstraffa får mannen ei bot på 38.000 kroner og mister førarretten i to år.