Dømt for fyllekjøring

Sunnmøre tingrett har dømt en mann i 50-årene for promillekjøring på Borgundvegen en lørdagkveld i april i fjor. Ifølge dommen viste blodprøven at mannen hadde 2,06 i promille, halvannen til to timer etter kjøreturen, skriver Sunnmørsposten.