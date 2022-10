Dømt for forbikøyringar

Ein mann i starten av 20-åra mister førarretten i eitt år etter å ha tatt to farlege forbikøyringar.

Det var tidlegare i år at mannen kom køyrande i ei 70-sone på Sunnmøre. Ifølge dommen køyre han forbi ein personbil og ein varebil og unngjekk så vidt å kollidere med ein møtande bil. I personbilen, som mannen hadde køyrd forbi, sat det ein politibetjent som ikkje var på jobb. I dommen står det at han oppfatta situasjonen som så alvorleg at han kontakta politiet.

Bilen forsvann så ut av synsfeltet til betjenten, men han møtte seinare på den igjen. Då køyrde mannen forbi ein buss i ei 50-sone. Også her kom det bilar imot som måtte vike for sjåføren.

I tillegg til å miste lappen i eitt år må mannen også betale ei bot på 14.400 kroner.