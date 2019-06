Dømt for fleire titals lovbrot

Ein mann frå Nordmøre er dømt til fengsel i eitt år for til saman 23 lovbrot. Mannen blir mellom anna dømt for fire tilfelle av grov vald og truslar mot politiet. Han blir også dømt for å ha køyrd bil utan gyldig førarkort og medan han var påverka av narkotika. Mannen i slutten av 30-åra er også dømt for fleire narkotikalovbrot og brot på våpenlova. Åtte månader av fengselsstraffa er på vilkår med ei prøvetid på to år, mot at mannen gjennomfører eit narkotikaprogram.