Dømt for ein rekke lovbrot

Ein mann frå Sunnmøre er dømt til fengsel i eitt år og tre månader for ein rekke lovbrot, mellom anna tjuveri, vald og truslar. Mannen er dømt for å ha sett fyr på nattsafen til Sparebanken Møre i Ålesund. I tillegg til skadane på nattsafen blei det øydelagt pengesetlar for 80.000 kroner. Mannen i 20-åra blei vald mot fleire personar og grov mishandling av ein annan mann. Han blei også dømt for vald, truslar og krenkingar mot polititenestemenn og familiane deira. Fleire av hendingane skjedde medan mannen var rusa, og han tilstod alle tiltalepunkta imot han under rettssaka.