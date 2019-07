Dømt for ei rekkje lovbrot

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i eit halvt år for ei rekkje lovbrot. Mannen har mellom anna innført, oppbevart og brukt narkotika, i tillegg til å ha køyrt bil eller andre køyretøy i ruspåverka tilstand fleire gonger. Fengselsstraffa er gitt med ei prøvetid på to år, gitt at mannen gjennomfører eit program mot ruspåverka køyring i samarbeid med Kriminalomsorga. Mannen mistar også førarkortet i fem år.