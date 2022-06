Dømt for ei rekke lovbrot

Ein mann i 20-åra er dømt til fengsel i eitt år for å blant anna ha trua ein politibetjent med kniv, og bite ein politibetjent i fingeren. Han har også trua med å drepe fleire politibetjentar, og delt bilde av dei på sosiale medium med falsk info om dei. I arresten på politistasjonen har han rissa hakekors i veggen, og teikna hakekors med eige blod. Mannen har også stole fleire ting. Blant anna ein spikarpistol, ein snøskuter og ein tilhengar. I tillegg er han dømt for å ha køyrt for fort, utan førarkort, medan han var påverka av narkotika.