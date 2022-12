Dømt for dyrking av cannabis

En mann i 50-årene fra Sunnmøre er dømt til fengsel i ni måneder for å ha dyrket cannabis. Mannen startet en cannabisplantasje hjemme og produserte ifølge dommen minst 1,3 kilo cannabis. I dommen går det frem at mannen hevder at han ikke selv bruker rusmidler og at han heller ikke hadde planer om å selge cannabis for profitt. Mannen har gitt en uforbeholden tilståelse. 90 dager av straffen er gjort betinget.