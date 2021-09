Dømt for dyremishandling

En sunnmørskvinne er dømt til betinget fengsel i 5 måneder for dyremishandling. Den daværende kjæresten er samtidig dømt til 3 måneders fengsel. Begge to er funnet skyldig i å ha stelt dyra sine så dårlig at fire av dem døde og 15 måtte avlives. Mannen var også tiltalt for å ha avlivet to sauer ved å slå dem med slegge, men er frifunnet for dette.