Dømt for drapstrusler

En mann i 20-åra er i Nordmøre tingrett dømt til fengsel i 21 dager for trusler. Mannen skal ha sagt i en mobilsamtale at han skulle dra på legevakta og at han var villig til å drepe for å få hjelp. Han skal også ha sagt at han hadde brukt våpen før.