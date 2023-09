Dømt for drap i 2014 – søker om prøveløslatelse

En 33 år gammel mann fra Møre og Romsdal, som i 2014 ble dømt til lovens strengeste straff for drapet på Anja Weløy Aarseth (21) i Ålesund, har søkt om prøveløslatelse.

Anja Weløy Aarseth forsvant under en joggetur på byfjellet Aksla i Ålesund onsdag 28. august 2013. To dager senere ble hun funnet drept, og obduksjonen viste at hun ble kvalt.

Mannen, som nå er i 30-årene, ble i Sunnmøre tingrett 3. mars 2014 kjent skyldig i drap, voldtekt og ransforsøk og ble dømt til 21 års forvaring med en minstetid på ti år. Han anket dommen, men lagmannsretten opprettholdt forvaringsdommen.

Den snart 34 år gamle mannen erkjente under rettssaken både drapet og voldtekten.

Tingretten slo i 2014 fast at mannen var tilregnelig, men at han lider av en alvorlig personlighetsforstyrrelse og atferdsforstyrrelse. Retten viste i dommen til at han har hatt atferdsproblemer store deler av livet, og at det var nærliggende fare for gjentakelse.

Påtalemyndigheten sier nei til prøveløslatelse, går det fram av tiltalebeslutningen fra Møre og Romsdal statsadvokatembeter.

Begjæringen om prøveløslatelse skal behandles i Asker og Bærum tingrett 15. januar neste år. Den drapsdømte soner for tiden på Ila fengsels- og forvaringsanstalt i Bærum (NTB).