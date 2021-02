Dømt for brudd på arbeidsmiljøloven

En daglig leder i et firma i Kristiansund er i Nordmøre tingrett dømt til 30 dagers betinget fengsel for brudd på arbeidsmiljøloven. I 2018 skjedde det en arbeidsulykke ved bedriften og daglig leder er dømt for manglende sikring som førte til at en ansatt falt ned og fikk skader. Firmaet har tidligere fått et forelegg på 200.000 kroner for den samme hendelsen.