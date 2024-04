Dømt for brann i bustad

Ein mann i 40-åra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i eitt år og to månader etter ein brann i ein bustad. Straffa er med ei prøvetid på to år fordi saka har hatt ei lang liggetid og at det er lenge sida hendinga skjedde.

I 2019 byrja det å brenne i ein bustad som mannen eigde. I etterkant av brannen fekk mannen utbetalt 400.000 kroner i erstatning.

Saka mot mannen blei først lagt vekk, men så omgjorde statsadvokaten dette i 2023 og det blei tatt ut ein ny tiltale. Der blei mannen tiltalt for å ha starta brannen i bustaden og for grovt forsikringsbedrageri. Mannen erkjente ikkje straffskuld då saka nyleg blei behandla i retten.

I etterkant av brannen har det blitt gjort fleire undersøkingar i bustaden. Ifølge dommen har det blitt lansert ulike teoriar frå sakkunnige om kva som var årsaka til brannen.

Rettens fleirtal meinte at mannen var ansvarleg for at brannen hadde starta, medan mindretalet meinte at ein ikkje kunne utelukke at det var eit uhell eller at brannen kunne skuldast elektrisk feil.

Mannen blei difor dømt for brannen. I tillegg til fengselsstraffa er mannen dømt til å betale over 422.000 kroner i erstatning til eit forsikringsselskap