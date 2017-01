Dømt for bil og båt-tyveri

En ålesunder i 40 årene er i Fjordane tingrett dømt til 21 dagers betinget fengsel for å ha stjålet en bil og en båt. Mannen stjal en bil i Førde og kjørte den sammen med en annen mann til Svelgen der bilen ble kræsjet. De to stakk deretter av i en stjålet båt. Hendelsen, som skjedde i oktober 2014, førte til at nødetatene satte igang leteaksjon, skriver Sunnmørsposten.