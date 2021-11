Dømt for å sette fyr på bilen

En mann i 30-årene er dømt til 20 dager i fengsel og bot på 10.000 kroner for å ha kjørt i fylla og for å ha satt fyr på bilen sin. Ifølge dommen fra Møre og Romsdal tingrett satte mannen fyr på bilen sin i fjor. Politiet kom for å undersøke brannen, og tok i forbindelse med dette blodprøve av mannen. Da viste det seg at han hadde 1,77 i promille. Mannen er også framdømt retten til å ha førerkort i to år, og må deretter ta full førerprøve for å få førerkort igjen.