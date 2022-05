Dømt for å motarbeide rettsvesenet

To menn i starten av 20-åra som er bosatt på Nordmøre er dømt til fengsel for trusler og for å motarbeide rettsvesenet.

De to mennene røykte cannabis og kjørte bil, da de stoppet ved et utsiktspunkt for å se på nordlyset, står det i dommen. På vei ned ble de stoppet av en mann som lurte på hva de gjorde på hans private eiendom. Mannen varslet politiet om mistanke om ruspåvirket kjøring. Neste morgen dro de to mennene tilbake for å konfrontere mannen som kontaktet politiet, og truet han.

Nå er de to dømt til fengsel i 45 og 63 dager. Mannen som kjørte bilen ble i fjor sommer dømt til 18 dager betinget fengsel og en bot på 34 000 kroner for selve ruskjøringen.