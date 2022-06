Dømt for å ha stukket av etter trafikkulykke

En 19 år gammel nordmørskvinne er dømt for å ha stukket av fra den skadde kompisen sin etter en alvorlig trafikkulykke. Kvinna hadde ikke førerkort, og var ruset, og lot kompisen ligge igjen i vegen alene hardt skadd. Han måtte senere sendes til sykehus med luftambulanse. Også en annen mann som kom til stedet er dømt for å ha latt være å hjelpe til. Kvinna må sone i fengsel i 36 dagar og har fått sperrefrist på førarkort for alltid.