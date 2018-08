Dømt for å ha slått sine to barn

Ei sunnmørskvinne i 30-årene er dømt til 45 dagers betinget fengsel for å ha slått sine to barn. Sunnmøre tingrett har funnet det bevist at kvinnen flere ganger slo dem med flat hånd flere steder på kroppen for å få dem til å lyde eller oppføre seg slik hun ville. Slagene ble utført med såpass kraft at barna har oppfattet det som vondt. Kvinnen er også dømt til å betale 10 000 kroner i erstatning til hvert av barna.