Dømt for å ha lærekjørt etter å ha tatt bedøvende midler

En mann i 40-åra er i Møre og Romsdal tingrett dømt til fengsel i 18 dager og må betale en bot på 30.000 kroner for å ha kjørt uten gyldig førerkort mens han hadde tatt bedøvende midler. Han mister også førerretten for alltid, står det i dommen. Mannen har ifølge dommen lærekjørt med sønnen etter å ha brukt beroligende midler. I 2019 hadde mannen mistet førerkortet i fire år, men han trodde ifølge dommen at han likevel kunne lærekjøre. Retten legger i skjerpende retning at kjøringen skjedde på dagtid i et tettbygd område.