Dømt for å ha køyrt for fort

Ein 18-åring frå Sunnmøre mister føreretten i 19 månader og må i fengsel i 19 dagar etter å ha køyrt for fort.

Tidlegare i år køyrde han i 151 kilometer i timen i ei 80-sone. Dette skjedde kor tid etter at mannen fylte 18 år. I tillegg til å miste førarkortet må han også ta førarprøva på nytt.

Retten meinte også at det var skjerpande at han mannen hadde ein passasjer i bilen.

I retten forklarte mannen at han gassa fort opp og like raskt ned igjen til fartsgrensa, og at han ønska å ta ansvar for feilen han hadde gjort.