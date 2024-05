Dømt for å ha køyrt for fort

Ein mann i 20-åra frå Romsdal må i fengsel i 18 dagar og mister førarretten i 13 månader etter å ha køyrt for fort.

Tidlegare i år køyrde han i 141 kilometer i timen i ei 80-sone på Sunnmøre. I retten forklarte mannen at dette skjedde i ein forbikøyringssituasjon og han ønska å presisere at han køyrde fort for å køyre forbi og ikkje for å køyre for fort.

Mannen må også ta ei ny førarprøve.