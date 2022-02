Dømt for å ha jobba svart

Ein mann på Nordmøre er dømt for å ha jobba svart for ein rekke privatpersonar i perioden 2017 til 2020. Det melder politiet i ei pressemelding. Mannen skal ha utført arbeid for rundt 325.000 kroner. Han er også dømt til å betale ei bot på 15.000 kroner og har fått inndratt eit utbytte på 51.981 kroner.

– I alt er 11 kundar på Nordmøre gitt førelegg for medverking til skattesvik. Sjølv om kundane sine betalingar varierer i storleik, så viser sakene at også privatpersonar risikerer å hamne i strafferegisteret om ein kjøper såkalla svarte tenester, seier seksjonsleiar etterforsking Linn Breivik Erstad i Møre og Romsdal politidistrikt.

Det er gitt førelegg på mellom 5.000 og 25.000 kundar.