Dømt for å ha innført tabletter

En kvinne fra Romsdal er i tingretten dømt til betinget fengsel i 75 dager, med prøvetid på to år. Tidligere i år prøvde kvinnen å ta med seg 376 narkotiske tabletter fra Polen inn til Norge. Kvinnen forklarte seg med at hun har en sykdom, og at hun ikke har fått en tilfredsstillende måte å behandle den på i Norge. Tablettene hun kjøpte med en lege i Polen er ulovlig i Norge. Kvinnen ga en uforbeholden tilståelse, og tingretten skriver at det trakk i en formildende retning.