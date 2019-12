Dømt for å filme kvinne naken

En mann i 40-åra er i Sunnmøre tingrett dømt til fengsel i 45 dager etter å ha satt opp overvåkningskameraer for å prøve å filme flere kvinner naken uten at de hadde samtykket til dette. Mannen erkjente seg skyldig i retten og må betale 30.000 kroner i erstatning til det ene offeret som ble filmet. 20 av dagene i straffen utsettes med en prøvetid på to år.