Dømt etter nabokrangel

En mann i 60-årene er i Romsdal tingrett dømt til fengsel i 60 dager, der 40 dager gjøres betinget med en prøvetid på to år, etter at han slo naboen sin med et jernspett i overarmen. Ifølge dommen har det over lang tid vært uoverensstemmelser mellom de to naboene som blant annet har handlet om hvor grensen mellom eiendommene går. I dommen står det at det oppsto en krangel mellom partene da domfelte satte opp et gjerde. Fornærmede eller sønnen skal ha revet ned en gjerdestolpe og dyttet domfelte slik at han falt. Etter dette har domfelte ifølge dommen slått fornærmede med et jernspett. Retten mener kroppsskaden må anses som grov da et jernspett må regnes som et farlig redskap.