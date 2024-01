Dømt etter nabokonflikt

Ein mann i 60-åra frå Romsdal er dømt til fengsel i 21 dagar etter å ha trua naboen. Fengselsstraffa er utsett med ei prøvetid på to år.

Ifølge dommen skal det over lengre tid ha vore ei konflikt mellom dei to naboane. I fjor oppstod det ein situasjon mellom dei to, der den no dømde mannen sa at skulle slå i hel naboen om han ikkje slutta å frese snø inn i innkøyrselen hans.

Mannen er også dømt for å ha oppbevart eit skytevåpen utan at det var tømt for ammunisjon og for brot på våpenlova.