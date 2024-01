Dømt etter kollisjon med 2 i promille

Ein 36 år gammal mann er frådømt retten til å køyre bil i to år og seks månader etter ei trafikkulykke i Kristiansund. Ei natt i juli kom han over i motgåande køyrefelt og kolliderte med to bilar. Det vart store skadar på bilane. Mannen hadde ein promille på 2,26. Han er også dømt til å betale ei bot på 40 000 kroner.