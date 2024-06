Dømt etter at skyssbåt grunnstøytte

Ein mann i 30-åra frå Sunnmøre er dømt til 45 dagar i fengsel for brot på skipssikkerheitslova etter at ein skyssbåt grunnstøytte i fjor haust. Straffa er utsett med ei prøvetid på to år.

Båten, som frakta ni festivalpassasjerar, trefte ein stein. Den gjekk så rundt og byrja å ta inn vatn. I retten forklarte mannen at det var feil at han skulle ha ført båten på land, og at han ikkje skjønte kva som var grunnen til at uhellet skjedde.

Passasjerane hamna i vatnet. Ingen av passasjerane blei alvorleg skadd, men ein fekk skader på nokre ribbein, medan andre fekk blåmerke.

Retten meinte det var skjerpande at hendinga skjedde på natta i relativt høg fart. I tillegg skal fleire av passasjerane ha drukke alkohol og dei færraste hadde brukt redningsvest, Faren for alvorleg personskade og eventuelt tap av liv var til stades, meinte retten.

Mannen er også dømt til å betale ei bot på 10.000 kroner og for å betale rundt 3000 kroner i erstatning til to av passasjerane.