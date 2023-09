Dømt etter å ha slått bussjåfør

Ein mann i slutten av tenåra frå Sunnmøre er dømt til fengsel i 120 dagar. I fjor haust slo han ein bussjåfør i ansiktet fleire gongar i ansiktet for å få han til opne døra på bussen utanom ein haldeplass.

Han blei også dømt for å ved eit høve ha slått to andre personar med ei avbitartong. Dette skjedde etter at det oppstod ei amper stemning mellom han og andre personar. Mannen skal også ha blitt skadd i samband med dette.

I tillegg blei tenåringen dømt for tjuveri frå ein skule i Ålesund. Han er også dømt for innbrot, skadeverk og for oppbevaring av våpen.