Dommeren innrømmer stor feil

Dommer Marius Lien legger seg langflat etter kampen mellom Molde og Sarpsborg. På overtid roper Molde på straffe, men Lien sier nei, også etter han ble bedt av VAR-teamet om å se på situasjonen. Til NRK etter kampen er imidlertid Lien klar på at han burde ha dømt straffe, og at dette var meget dårlig håndverk av han. Sarpsborg ledet 3-2 da situasjonen oppsto. I den pågølgende kontringa scoret de til 4-2. Nå sier altså Lien at dette målet skulle det aldri blitt noe av, og at Molde skulle hatt straffe, og muligheten til å utligne.