Med ei handskriven liste møtte kvinna i 50-åra i Hordaland tingrett onsdag. Her leste ho opp 25 datoar og klokkeslett. Ho hevdar dette er alle gongane ho møtte dommaren frå Nordmøre i 2018.

Lista viser at dei skal ha møttest på hotell i Trondheim og fleire gonger i parkeringsanlegget ved politihuset i Kristiansund. Dei skal også ha treft kvarandre utanfor skular og på bensinstasjonar.

Her i kjellaren på politihuset i Kristiansund hevdar den tidlegare kjærasten at ho møtte dommar Ole Ødegård fleire gonger i 2018. Han har forklart for retten at forholdet var slutt i 2017. Foto: Synnøve Hole / NRK

Alle møte skal ha skjedd i eit tidsrommet dommaren frå Nordmøre har forklart for retten at relasjonen var avslutta. Dette kan han no bli dømt for.

Politiet meiner han med vitande vilje har loge for lagmannsretten – og saka har ei strafferamme på to års fengsel.

– Det har vore ei kjempestor belastning. Eg er så glad for å vere ferdig så langt, sa kvinna til NRK rett etter at ho hadde forklart seg onsdag føremiddag.

NRK kjenner identiteten til kvinna, men har valt å anonymisere henne.

Onsdag forklarte ho for retten at lista var laga basert på tekstmeldingar mellom dei to i 2018.

Hemmelege kjærastar i årevis

Dei to har vore hemmelege kjærastar i ei årrekke. Samtidig skal dei ha møttest fleire gonger på jobb, han som dommar og ho som tilsett i barnevernet. I etterkant av ei rettssak hausten 2018 fekk han spørsmål om habilitet og den tidlegare elskarinna.

Då forklarte han at alt var over. I ettertid har politiet tiltalt han for å ha forklart seg gale om dette.

– Det er freistande å seie noko om det, men eg må la vere, seier Ole Ødegård til NRK på spørsmål om han vil kommentere lista ho la fram for retten onsdag.

Advokat Hallvard Helle viser til prosedyren torsdag og vil heller ikkje kommentere opplysningane kvinna har gitt i retten.

Halvard Helle er forsvarar for Ole Ødegård i retten. Ingen av dei vil overfor NRK kommentere lista med påståtte treffpunkt i 2018. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK

Tusenvis av tekstmeldingar

Saka starta å rulle med eit anonymt varselbrev som fortalde om det hemmelege forholdet mellom den profilerte dommaren og elskarinna.

I retten onsdag hevda ho at dommaren var klar over at han laug for retten då han fekk spørsmål om forholdet. Ho hevda også at han gret og var svært bekymra for kva som kom til å skje dersom dette blei oppdaga.

Ole Ødegård rista bestemt på hovudet medan ho forklarte seg, og i retten har han halde fast på at forholdet mellom dei var slutt slik han har forklart.

Politiet har gått gjennom tusenvis av tekstmeldingar for å finne bevis for at dommaren ikkje snakkar sant om forholdet mellom dei to.

No ser den tidlegare kjærasten fram til at saka er over.

– No håper eg at det blir ro rundt dette og at eg kan komme meg vidare sjølv i livet mitt, seier ho til NRK.