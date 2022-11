Dommar Ole Ødegåd er frifunnen for løgn i retten

Gulating lagmannsrett er komen til at Ole Ødegård skal frinnast for skuldinga om løgn. Det er klart fredag ettermiddag.

Ødegård har hatt ein av toppjobbane i rettsvesenet i Møre og Romsdal. Han har vore dommar, fungert som politimeister og har i fleire år vore sjefen for domstolen på Nordmøre.

I tingretten blei han dømd. No er han frifunnen i Gulating lagmannsrett:

«Flertallet legger etter dette til grunn at det ikke kan anses bevist at tiltalte har forholdt seg som beskrevet i tiltalebeslutningen».

– Den er ein dom som inneber ei fullstendig reinvasking av sorenskrivar Ødegård. Stort tydlegare kan ikkje ein dom vere på at ein tiltalt er uskuldig og at tiltalen aldri skulle vore reist, seier forsvarar Halvard Helle.

Helle meiner dommen gjer det klart at Ødegård ikkje har gjort det som står i tiltalebeslutninga, og at uansett ikkje gjort det med vilje.

Halvard Helle er advokat for Ole Ødegård. Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

Hevda han laug om elskerinna

For den profilerte juristen starta problema då det blei stilt spørsmål ved om han var inhabil i ei rettsak der elskerinna hadde stått på vitnelista. Ho jobba i barnevernet og var innkalla som vitne.

Men han svarte at det var avslutta for lenge sidan.

Kort tid etter fortalte elskerinna i lokalavisa at dei to hadde møttest i skjul i lang tid, lenge etter det tidspunket han sa at det var slutt.

Både i tingretten og i lagmannsretten hadde den tidlegare elskerinna med seg ein bunke papir. Ho leste opp tid og stad for 25 hemmelege møte dei to skal ha i månadene etter at han forklarte for retten at det var over.

No konkluderer lagmannsretten med at forklaringane hennar er uklare og usikre på fleire punkt. Dermed blir han frifunnen.

– Retten har gjort si vurdering av bevisa, og det forheld eg meg til, seier kvinna til NRK.

Ho ønskjer ikkje å kommentere retten si vurdering av truverdet hennar.

Her ved politistasjonen i Kristiansund skal dei to ha møttes fleire gonger etter at Ødegård sa det var over. Foto: Synnøve Hole / NRK

Fleirtal for frikjenning i lagmannsretten

Ole Ødegård blei dømd til fengsel i 30 dagar då Hordaland tingrett behandla saka i vår.

Eit mindretal i lagmannsretten meiner framleis at Ødegård er skuldig, men fleirtalet frifinn han:

«Flertallet finner i korthet ikke bevist at tiltalte har forholdt seg som nærmere beskrevet i tiltalebeslutningen, og flertallet finner uansett ikke bevist at tiltalte på handlingstidspunktet opptrådte med slik subjektiv skyld som kreves («forsett»). Flertallet finner dessuten ikke det straffebudet som er angitt i tiltalebeslutningen anvendelig på det faktum som er beskrevet i tiltalebeslutningen, og flertallet finner heller ikke grunnlag for å anvende straffebudet i straffeloven § 221 på det faktiske grunnlag flertallet finner bevist. Flertallet finner slik sett at det foreligger flere selvstendige grunnlag for frifinnelse av tiltalte».

Dommen er ikkje rettskraftig før ankefristen er ute.

Det har førebels ikkje lukkast NRK å få ein kommentar frå statsadvokat Benedikte Høgseth.

I tingretten blei Ole Ødegård dømd til fengsel i 30 dagar. Foto: Odd Arne Olderbakk / NRK