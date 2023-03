Dømde til fengsel for mishandling

To menn i slutten av 20-åra er dømt til fengsel for grov mishandling av ein annan mann på Sunnmøre.

Ifølge dommen blei mannen utsett for grov kroppsskade. I minst ein time slo og sparka dei han fleire gonger og kvelte han to gonger med eit belte. Ved eit av desse tilfella mista mannen bevisstheita. Han blei også kvelt ved at dei trakka på halsen hans. I tillegg fekk han ein plastpose over hovudet, blei heldt fast, trua og påført fleire kutt i ansiktet. Han fekk også kasta ting på seg. Dette førte til at mannen fekk eit brot i nasen, kraftig heving i ansiktet, sterke smerter og ein rekke blodutgreiingar.

Dei to dømde mennene var rusa då dei utførte valden og ifølge dommen er motivet for mishandlinga uklart. Fleire av hendingane blei filma.

Ein av mennene er også dømd for å ha slått den fornærma mannen på eit tidlegare tidspunkt i ansiktet slik at han mista ei tann.

Begge dei to mennene blei dømde til fengsel i eitt år og ni månader. Dei blei også dømde til å betale 120.000 i oppreisingserstatning til mannen.