Dømde for valdsbruk

Ein gut på 16 år og tre menn på 18, 20 og 34 år, er i tingretten dømde for omfattande valdsbruk og/eller truslar og ran, eller for medverknad for delar av dette. Dei bur på Nordmøre og i Romsdal, og tiltalepunkta er i hovudsak frå Nordmøre frå i fjor haust og til mars i år. 16-åringen er dømd til fengsel i to år, der halvparten er på vilkar, medan 18-åringen må sone i eitt år og tre månader. 34-åringen får no ein dom på eitt år og fire månader med fem års prøvetid, medan 20-åringen er ilagt samfunnsstraff i 180 timar.