Dømde for vald

To menn frå Nordmøre er dømde til fengsel i over eitt år for å ha sperra inne og utøvd vald mot ein mann som dei meinte skulda pengar.

Den eine er dømd til fengsel i eitt år og åtte månader. Den andre i eitt år og to månader.

Retten finn det straffskjerpande at hendingane gjekk føre seg over fleire dagar og at dei no domfelte heldt seg til ein fast og vedvarande plan.

Ifølgje dommen sperra mennene den fornærma inne i eit husvere, tok kvelartak på mannen og skaut på han med luftgevær ladda med q-tips.

Dei to må også betale til saman over hundre tusen kroner i erstatning til mannen som blei halden innesperra og blei utsett for vald.