Dømd til ungdomsstraff

Ein 17-åring frå Sunnmøre er dømd til ungdomsstraff for fleire forhold. Tenåringen var ein del av eit ungdomsmiljø i Ålesund og Giske som var involvert i fleire valdshendingar i vår.

Tenåringen er dømd for vald og for å ha treft ein annan mann i hovudet med ei glasflaske på 17. mai i år. Mannen måtte sy fleire sting i hovudet.

Han er også dømd for oppbevaring og sal av narkotika og for oppbevaring av pengar som var utbytte frå narkotikasal.

I tillegg blei han dømd for vald og truslar mot to politibetjentar. 17-åringen erkjente straffskuld for alle tiltalepunkta då han møtte i retten førre veke.

Retten meiner at sjølv om tenåringen har gjort seg skuldig i alvorleg kriminalitet, så vil det å sette han i fengsel truleg ikkje vere den rette løysinga. Han blir difor dømd til ungdomsstraff, subsidiært ei fengselsstraff på åtte månader.