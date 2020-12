Nær drepen med skrujarn – no er mann dømd til tvungent psykisk helsevern for angrepet

Det var truleg berre flaks som gjorde at Adel Dabbas ikkje blei drepen då ein bebuar i eit bufellesskap gjekk til angrep med skrujarn. Berre kort tid før hendinga konkluderte retten med at det ikkje var nærliggande fare for valdelege angrep.