Dømd til to år og seks månadar

Ein mann i 30 åra er i Søre Sunnmøre tingrett dømd til to år og seks månadar i fengsel for oppbevaring av 2,4 kilo amfetamin, og andre narkotiske stoff. Den tiltalte mannen har erkjent straffeskuld i retten. Det er oppbevaringa av 2,4 kilo amfetamin som er berande for straffeutmålinga, det svarar til om lag 4 800 brukardosar. Ei dame i 50 åra vart saman med mannen dømd til to år og åtte månadar vilkårsbunde fengsel for oppbevaring av 1,4 kilo amfetamin. Kvinna må også gjennomføre eit narkotikaprogram med domstolskontroll.