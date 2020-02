Dømd til to år fengsel for overgrep

Ein mann i 20-åra busett på Sunnmøre er dømd for seksuell omgang med eit barn under 14 år, skriv Sunnmørsposten. Sogn og Fjordane tingrett har dømt mannen til to år fengsel, samt til å betale 110.000 kroner i oppreisingserstatning. Mannen og fornærma, som er i familie, har gitt motstridane forklaringar på kva som skjedde, men retten trur på den då 13 år gamle jenta si forklaring.