Dømd til samfunnsstraff for valdtekt av 14-åring

Det var i mars i år den då 17 år gamle guten møtte ei 14 år gamal jente på ein skule på Nordmøre, for å ta farvel. Ifølgje dommen låste han henne inne på toalettet, og forgreip seg mot henne.

Nekta straffskuld

I retten nekta mannen straffskuld, og på førehand uttalte mannen sin forsvarar, Olav Cecil Bowitz til NRK at 17-åringen ikkje forsto at ho ikkje ville.

I dommen kjem det fram at ho fleire gongar sa nei, og motsette seg overgrepa, men at han ikkje gav seg. Retten er komen til at det er straffskjerpande at han låste døra til toalettet.

Det var TV2 som omtalte dommen først.

Slepp fengsel

Mannen fekk for kort tid sidan opphald i Noreg, og UDI har tidlegare slått fast at han er fødd i 1997, medan han sjølv hevdar at han er to år yngre. Retten har lagt mannen si forklaring til grunn, og dermed var han berre 17 år då valdtekta skjedde. Dermed slepp han også fengselsstraff på tre år, men må i staden gjennomføre 420 timars samfunnsstraff i løpet av dei neste 14 månadene.

I tillegg må han betale 125 00 kroner i erstatning.