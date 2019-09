Dømd til fengsel i 9,5 år

Ein mann i 50-åra er i Sunnmøre tingrett dømd til fengsel i 9,5 år for omfattande overgrep. Mannen er dømd for å ha betalt tusenvis av kroner for å få foreldre til å utføre grove overgrep mot utanlandske småjenter via live-kamera. Han har også oppbevart tusenvis av bilde og videoar med overgrep mot born. Mannen vedgjekk berre delvis straffskuld under rettsaka og vil anke dommen.