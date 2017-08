Dømd til fengsel i 4 1/2 år etter å ha valdtatt stesystra

Stesystra hadde nettopp fylt 11 år då overgrepa skjedde. I retten forklarte den no 16 år gamle jenta seg om korleis stebroren drog av henne buksa, heldt henne fast, slo henne og valdtok henne. Ho klarte ikkje å vri seg unna, og ifølgje dommen frå Nordmøre tingrett brydde ikkje han seg om at ho nekta.

Jenta forklarte seg i retten om overgrep fleire gongar kvar veke over fleire år.

Vedgjekk overgrep

Mannen vedgjekk i retten at han forgreip seg på henne seksuelt, og brukte litt tvang, men nekta for å ha valdtatt henne.

19-åringen er også dømd for ei rekkje overgrep mot ei anna jente han også har familieband til, og ho forklarte i retten om stadige overgrep over fleire år. Også ei tredje jente har han forgripe seg mot, då ho var på overnattingsbesøk.

Strafferabatt for vanskeleg fortid

I straffeutmålinga har retten lagt vekt på at mannen forgreip seg mot tre svært unge jenter, og at han brukte tvang mot to av jentene. Retten meiner også det at han var i familie med to av jentene, er straffeskjerpande.

I formildande retning legg retten vekt på at han som no er 19 år gamal, var under 18 år då det skjedde og at han sjølv har hatt ein vanskeleg oppvekst. Retten gir også mannen strafferabatt fordi han langt på veg har vedgått det han er skulda for.

Aktor bad om seks års fengsel, men retten har dømd mannen til 4 1/2 års fengsel, 2 1/2 år av dei på vilkår. I tillegg må han betale dei tre jentene til saman 395 000 kroner.