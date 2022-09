Dømd til fengsel i 3 år og 10 månader

Ein tidlegare eliteutøvar frå fylket er dømd til fengsel i 3 år og 10 månader for omfattande narkotikalovbrot. Mannen er funnen skuldig i å ha oppbevart to kilo amfetamin og eitt kilo MDMA. Mesteparten av dommen er på vilkår, mot at han gjennomfører behandling for å slutte å ruse seg.

Retten er komen til at mannen no er ute av eit årelangt rusmisbruk og ønskjer å bryte med det. Han misser også førarkortet for å ha køyrt i rusa tilstand.