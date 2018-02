Dømd til fengsel for GBH/GBL

Ein 29 år gamal austeuropeisk mann er dømd til fengsel i to år og ti månder for omfattande sal og produksjon av GHB/GBL. I løpet av ein toårsperiode selde han meir enn 47 liter, og retten slår fast at det har vore profittmotivert og kynisk. I tillegg til fengselsstraffa er han dømd til inndraging av 676 000 kroner, frå narkotikasal. Mannen vedgjekk ikkje straffskuld, og ankar dommen.