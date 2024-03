Dømd til fengsel etter truck-ulykke

Ein mann i 50 åra er dømd til fengsel i 30 dagar etter at han køyrde på ei kvinne med truck i Volda i fjor vår. Mannen transporterte varer med trucken då han køyrde på kvinna på ein parkeringsplass.

Kvinna i 80-åra fekk alvorlege skader og måtte amputere begge beina etter ulykka. Mannen mister også retten til førarkort i to år og må ta ny førarprøve før han igjen kan få tilbake førarkortet.

Mannen nekta ikkje for dei faktiske forholda då saka blei behandla i retten. Han beklaga også sterkt hendinga. Han var derimot ueinig i at han hadde vore aktlaus då han køyrde på kvinna og erkjente ikkje straffeskuld for dette.

Retten meinte på si side at mannen mellom anna ikkje hadde hatt god nok sikt då han køyrde trucken. Dei vektla også at mannen var ein erfaren truckførar og at han var svært godt kjent med forholda på staden. Dei meinte difor at han hadde handla aktlaust.