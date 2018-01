Dømd til 3,5 års fengsel

Ein mann i 20-åra er dømd til fengsel i tre år og seks månader for seksuell omgang med ei 13 år gamal jente. Han må også betale 90.000 kroner i erstatning til jenta. Ifølgje dommen frå Sunnmøre tingrett kom dei to i kontakt på ei datingside på nett og avtalte så å møtes. Mannen, som på dette tidspunktet sona ein anna dom, fekk permisjon og reiste for å møte jenta. Det var då overgrepet skjedde, ifølgje dommen.