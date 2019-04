Dømd til 2 år og seks månadar

Ein stefar er i Frostating lagmannsrett dømd til fengsel i 2 år og 6 månadar for passiv medverknad til mishandling i nære relasjonar. Det var mora som utførte mishandlinga av dei tre barna, der det yngste barnet døde av skadane det vart påført. Stefaren som hadde omsorgsansvar er dømd for å ikkje ha gjort nok for å hindre valden.