Dømd og frifunnen etter ungdomsvald

Ein 17 år gamal gut er frifunnen og ein jamaldring er dømd til fengsel i 50 dagar på vilkår - etter ungdomsvald i Ålesund.

Guten som blei dømd får ei prøvetid på to år.

Dei to gutane, og offeret, forklarte i retten at dei høyrde til kvar sine gjengar, og at det hadde oppstått ein konflikt mellom den dømde og offeret.