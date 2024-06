Dømd for valdtekt

En mann i byrjinga av 20-åra er i Møre og Romsdal tingrett dømd til fengsel i fire år og seks månader for to tilfeller av valdtekt mot born under 14 år. Ett år av fengselsstraffa er på vilkår.

Mannen er også dømd for seks tilfelle av oppbevaring av overgrepsmateriale og et tilfelle av forsøk på å skaffe seg dette.

Han må betale tilsaman 600.000 kroner i oppreising. Mobiltelefonar og datamaskinar som han har brukt, blir inndratt.

Mannen har erkjent straffskyld, men har forklart at han ikkje husker det som har skjedd.