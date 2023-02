Dømd for vald og skadeverk

Ei kvinne i 20-åra frå Nordmøre er dømd til fengsel i 45 dagar for vald og skadeverk. I fjor haust slo kvinna den tidlegare sambuaren sin fleire gonger i ansiktet. Ho kasta også ein vase mot han som trefte han i hovudet. Då ho forlèt staden ripa ho opp bilen hans og kasta postkassa hans på bilen. Kvinna er også dømd for å ha brote besøksforbod mot mannen to gonger då ho møtte han på butikken og tok kontakt. I tillegg til fengselsstraffa må kvinna betale 20.000 kroner i oppreising til mannen og i overkant av 45.000 kroner i erstatning for skader.